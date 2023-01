Brescia-Bergamo: Sangiuliano, cultura è antidoto alla sofferenza e punto da cui ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilancio di Brescia e Bergamo dopo i duri colpi della pandemia trae origine “dalla cultura, perché da sempre la cultura è un forte antidoto alla sofferenza, il punto da cui ripartire, quando c’è da ricostruire dopo una stagione di tragedia”. A dirlo è stato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo in occasione della cerimonia d’inaugurazione di Brescia e Bergamo capitali italiane della cultura 2023. “Occorre dunque - ha aggiunto - raccogliere tutte le migliori energie del territorio per intraprendere un percorso di crescita e di sviluppo". "E sarà la cultura la dinamo, l’elemento catalizzatore che darà impulso ad una rinascita sociale e economica: questa è la funzione della cultura, cosi come è stata concepita dai padri costituenti”, ha concluso. (Rin)