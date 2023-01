Brescia-Bergamo: Sangiuliano, nostro dovere ripartire da luoghi simbolo, sarà volano crescita per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È nostro dovere ripartire proprio da luoghi simbolo, come lo sono Bergamo e Brescia, simbolo ieri della sofferenza in tempo di Covid, che diventano oggi il simbolo di un nuovo risorgimento che passa attraverso la bellezza”. Ne è convinto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo in occasione della cerimonia d’inaugurazione di Brescia e Bergamo capitali italiane della cultura 2023. Bergamo e Brescia, ha ricordato il ministro, hanno entrambe “una forte identità culturale, che va valorizzata. Un territorio dunque che ha enormi potenzialità da far conoscere al mondo". "L’iniziativa di Bergamo e Brescia capitale della cultura - ha aggiunto - farà da volano a tutto questo”. Bergamo Brescia capitale italiana della Cultura 2023, ha concluso, "rappresenta la prospettiva di una possibile rinascita attraverso la scelta nobile della cultura”. (Rin)