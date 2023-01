Nord Macedonia-Bulgaria: arrestati i responsabili dell'aggressione di Ocrida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno della Macedonia del Nord ha annunciato l'arresto dei tre aggressori del ventunenne Hristijan Pendikov, segretario del club culturale bulgaro "Tsar Boris III". Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Bta", la vittima del pestaggio ha dichiarato di essere stato inizialmente aggredito verbalmente: "Non c'è posto qui per traditori come te", avrebbero inveito gli aggressori all'interno di un ristorante di Ocrida. Una volta all'esterno si è scatenata l'aggressione fisica, che ha causato a Pendikov la frattura della mascella e la probabile rottura di alcune vertebre. Secondo i medici dell'ospedale di Ocrida, dove il giovane è stato trasferito oggi con un aereo governativo, sarà necessaria un'operazione maxillo-facciale. Nella dichiarazione del ministero degli Interni si legge che il caso verrà debitamente documentato e presentato all'ufficio del Procuratore di Ocrida. I vertici del governo bulgaro hanno espresso la propria preoccupazione per la prosecuzione dei crimini d'odio contro i cittadini bulgari, chiedendo alle autorità macedoni di intraprendere ogni azione necessaria per punire i responsabili. (Seb)