Lazio 2023: Righini-Calendino (Fd'I), a Cesano case popolari promessa non mantenuta

- Il consigliere regionale del Lazio di Fd'I, Giancarlo Righini, e il consigliere di Fd'I al Municipio Roma XV, Giuseppe Calendino, in una nota affermano: "A Cesano case popolari promessa non mantenuta. Diversi anni dopo l'annuncio della realizzazione di un edificio nell'ambito del Programma emergenza abitativa di Roma Capitale 2019-2021, in via Pietro Bellino resta solo un ecomostro, uno scheletro di cemento armato e un cantiere abbandonato divenuto negli anni ricettacolo di molteplici forme di degrado. Doveva esserci un palazzo di edilizia popolare ma la costruzione non è mai stata completata. E 'questa l'ennesima opera prevista, finanziata ed annunciata ma incompiuta - proseguono -, il cui appalto ha inghiottito milioni di euro pubblici che dovevano essere utilizzati per edificare immobili da assegnare a famiglie in emergenza abitativa. Brutta immagine dell'incapacità amministrativa anche della Regione Lazio. L'ente regionale avendo stipulato con l'Ater di Roma Capitale una convenzione per la realizzazione di interventi edilizi per l'emergenza abitativa doveva controllare ad ogni erogazione dei fondi l'avanzamento dei lavori. Una dimenticanza imperdonabile - concludono - sulla pelle delle tante persone che attendono da anni un alloggio dignitoso e in spregio del denaro versato dai contribuenti". (Com)