Piemonte: Cirio e Lo Russo, accogliere Regione nelle Olimpiadi 2026 è soluzione logica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torino e il Piemonte confermano la propria totale disponibilità a mettersi a disposizione del Paese per le Olimpiadi invernali 2026. Il nostro interesse è che l’Italia possa ancora una volta esprimere il meglio di sé e rilanciare la sua immagine internazionale. Lo hanno affermato in una nota stampa congiunta il presidente del Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, dopo l'annuncio della rinuncia da parte del Trentino per Baselga di Pinè. "Le Olimpiadi sono un evento straordinario e unico e proprio per questo siamo pronti a essere di supporto fin da subito a tutta la macchina organizzativa con il nostro patrimonio di impianti e professionalità - hanno continuato Cirio e Lo Russo -. Torino e il Piemonte possono essere un supporto importante per rispettare i tempi, contenere i costi e ridurre l’impatto ambientale di nuovi impianti. (segue) (Rpi)