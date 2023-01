Israele: media, Netanyahu potrebbe licenziare entro domenica il ministro dell’Interno e della Salute Deri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, dovrà probabilmente licenziare il ministro dell'Interno e della Salute, Aryeh Deri, dai suoi incarichi di gabinetto entro domenica mattina per conformarsi alla sentenza della Corte suprema emessa lo scorso 18 gennaio che invalida la nomina del leader del partito religioso Shas alla guida di un dicastero. Lo riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”. Nel caso in cui Netanyahu non si atterrà alla decisione del tribunale, commetterà il reato di oltraggio alla Corte. Il Movimento per un governo di qualità (Mqg), una delle organizzazioni che ha presentato con successo una petizione alla Corte suprema contro la nomina di Deri, ha scritto direttamente a Netanyahu insistendo affinché sollevi dall'incarico il leader del partito Shas "immediatamente" per "rispettare lo stato di diritto e la separazione dei poteri”. Secondo esperti legali citati dal quotidiano “The Times of Israel”, consentire a Deri di partecipare alla riunione del gabinetto di governo nei suoi ruoli di ministro dell’Interno e della Salute sarebbe considerato oltraggio alla Corte. (segue) (Res)