Israele: media, Netanyahu potrebbe licenziare entro domenica il ministro dell’Interno e della Salute Deri (2)

- La Corte suprema israeliana ha invalidato lo scorso 18 gennaio la nomina Deri, del partito religioso Shas, a ministro dell’Interno e della Salute del nuovo governo di Benyamin Netanyahu in quanto condannato in passato per reati fiscali. La decisione è stata presa da dieci giudici su undici. “La nomina Aryeh Deri non può essere convalidata", ha affermato la Corte suprema in un comunicato. Deri è il segretario di Shas, uno dei maggiori partiti religiosi e stretto alleato di Netanyahu. Dopo la sentenza, ieri il procuratore generale dello Stato di Israele, Gali Baharav-Miara, ha inviato a Netanyahu una lettera in cui lo informava che era tenuto a licenziare Deri dai suoi incarichi, sebbene senza stabilire un lasso di tempo preciso. Un funzionario del ministero della Giustizia citato dai media israeliani ha affermato che il licenziamento dovrebbe avvenire “non molto tempo dopo la sentenza". (segue) (Res)