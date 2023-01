Israele: media, Netanyahu potrebbe licenziare entro domenica il ministro dell’Interno e della Salute Deri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’emittente “Channel 13”, il ritardo nel licenziamento di Deri è dovuto alla ricerca da parte di Netanyahu di due esponenti della sua coalizione in grado di ricoprire gli incarichi di Deri. Netanyahu ha assunto in passato portafogli ministeriali oltre alla sua posizione di primo ministro per vari motivi, ma non è attualmente in grado di farlo perché è sotto accusa e sotto processo per corruzione. La Corte suprema ha stabilito che le doppie nomine del leader dello Shas Deri come ministro dell’Interno e della Salute sono "estremamente irragionevoli" alla luce dei suoi crimini finanziari recenti e passati. (segue) (Res)