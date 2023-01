Israele: media, Netanyahu potrebbe licenziare entro domenica il ministro dell’Interno e della Salute Deri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza della Corte suprema ha creato un grave problema per Netanyahu poiché Deri e il suo partito Shas sono una parte fondamentale della coalizione (ben undici seggi su 120 in parlamento) e Deri ha insistito perché rimanesse al governo in qualche forma. Tra le possibilità al vaglio di Netanyahu per mantenere Deri all’interno del gabinetto di governo vi sono una legislazione dedicata da fare approvare in parlamento, oppure la nomina come primo ministro supplente, una posizione che potrebbe non essere soggetta alla sentenza del tribunale. Tuttavia, una nomina a primo ministro sostituto è complessa in quanto richiederebbe probabilmente al governo di sciogliersi e quindi riformarsi. Anche in questo caso, la Corte suprema potrebbe ancora invalidare la nomina. (Res)