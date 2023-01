Turchia-Ucraina: Erdogan a Zelensky, Ankara pronta a contribuire per pace duratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia è pronta a fornire il suo contributo per l’instaurazione di una pace duratura tra Russia e Ucraina e ad assumersi il compito di facilitare e mediare questo processo. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in una conversazione telefonica con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo quanto riferisce una nota della presidenza turca. Nel colloquio, Erdogan ha espresso le sue condoglianze per l’incidente aereo di Brovary, nella regione di Kiev, in cui hanno perso la vita anche il ministro dell’Interno ucraino, Denys Monastyrskyi, il suo vice Yevhen Yenin e un sottosegretario.(Res)