Giornata memoria: La Russa invita a palazzo Giustiniani Sami Modiano

- In occasione della Giornata della memoria che si celebrerà il prossimo 27 gennaio, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha invitato a palazzo Giustiniani Sami Modiano il quale, nella sala della Costituzione, ha incontrato gli studenti del liceo scientifico Morgagni di Roma. Una testimonianza toccante della Shoah. Il filmato integrale dell'intervista e dell'incontro verrà trasmesso da Senato tv il prossimo 27 gennaio. E' quanto si legge in una nota. (Com)