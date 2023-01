Lazio 2023: Tajani (FI), con autonomia nessuna regione penalizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le autonomie regionali "il Lazio non è penalizzato, come nessun altra regione. Verrà presentata presto la proposta per concedere a Roma lo status di Capitale così come hanno le grandi capitali da Berlino a Washington". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, alla presentazione della lista dei candidati di Roma e provincia alle prossime elezioni regionali all'Hotel Royal Santina a Roma. "Forza Italia - ha aggiunto - aveva già presentato da anni una sua proposta già approvata in un ramo del Parlamento, ora si tratta di ricominciare insieme alla riforma del presidenzialismo. Quindi grandi riforme per permettere all'Italia di essere governata in modo migliore e alla Capitale d'Italia di essere governata come merita". (Rer)