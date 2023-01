Usa: prezzo delle abitazioni già esistenti ai minimi dal 2014

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo delle abitazioni già esistenti negli Stati Uniti è sceso ai minimi dal 2014 alla fine dell’anno scorso, a causa soprattutto dei rialzi che stanno interessando i tassi di interesse sui mutui ipotecari, che a loro volta hanno un impatto negativo sulla domanda. Stando ai dati pubblicati dall’Associazione nazionale degli agenti immobiliari, la vendita di abitazioni già esistenti ha registrato un calo del 17,8 per cento nel 2022, attestandosi a 5,03 milioni di unità. Solo nel mese di dicembre, il dato ha subito un decremento di 1,5 punti percentuali rispetto a novembre, e pari al 34 per cento rispetto allo stesso mese del 2021. (Was)