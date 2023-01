Gabon: infarto durante riunione di governo, morto il ministro degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Gabon, Michael Moussa Adamo, è morto dopo aver avuto un infarto durante una riunione di governo. Adamo, 62 anni, è morto "nonostante gli sforzi degli specialisti" per rianimarlo, si legge in una dichiarazione del governo. "Era un grandissimo diplomatico, un vero statista. Per me era prima di tutto un amico, leale e fedele, su cui potevo sempre contare", ha twittato il presidente Ali Bongo. Prima di entrare in politica, Adamo lavorava in una nota emittente televisiva. Aveva ricoperto diversi ruoli governativi, tra cui quello di consigliere speciale di Bongo, prima di diventare ministro degli Esteri lo scorso anno. (Res)