Roma: incendio appartamento in via Alessi, paura ma nessun ferito

- Un incendio si è sviluppato, nel primo pomeriggio di oggi, nell'appartamento di una palazzina in via Galeazzo Alessi, 210 a Roma generando molta paura tra i residenti. L'allarme è stato lanciato alle 14:30 circa, e sul posto sono accorse due squadre di vigili del fuoco di Roma con l'ausilio di un'autobotte e un'autoscala. Le fiamme sono divampate all'interno della struttura abitativa, non ci sono state persone ferite o intossicate. Sul posto anche gli agenti della polizia, operatori del 118, Italgas, Acea Elettrica e Polizia di Roma Capitale. (Rer)