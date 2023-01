Veneto: assegnata a Trenitalia Spa gara europea per linee Adria-Venezia Mestre-Venezia, Rovigo-Chioggia, Rovigo-Verona fino a 2032

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La società Infrastrutture Venete tramite un comunicato relativo alla gara europea per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario nelle linee Adria-Venezia Mestre-Venezia S.L., Rovigo-Chioggia, Rovigo-Verona per il periodo 2023-2032, ha spiegato di aver assegnato la gara a Trenitalia Spa. Nella nota viene spiegato che il programma di esercizio messo a gara prevede una percorrenza complessiva di 1.746.428 km di cui 1.671.501 km svolti con modalità ferroviaria e 74.927 km con modalità automobilistica. L'offerta presentata da Trenitalia è stata valutata migliore di quella di Arriva Italia srl, altra partecipante. Da oggi la Regione e Infrastrutture Venete avvieranno il confronto con Trenitalia per definire puntualmente tutti gli aspetti del servizio e, a breve, verrà convocata una conferenza stampa per illustrare dettagliatamente le importanti novità che caratterizzeranno il servizio ferroviario dalla data del subentro del nuovo gestore.