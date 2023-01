Sardegna: orticoltura in crisi, in 15 anni produzione calata del 35.8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore ortofrutticolo sardo in 15 anni ha perso il 52 per cento degli ettari, passando dai 24.509 del 2006 agli appena 11.838 del 2021. Non basta: le quantità prodotte nel 2021 si sono abbassate del 35,8 per cento (251.162 tonnellate) mentre nel 2006 erano 391.456, con un valore della produzione di 290.787.000 (erano 324.102.000 euro nel 2006, - 10 per cento). 4.200 gli ortofrutticultori attivi nell'Isola. L'incidenza del valore dell'ortofrutta sul totale dell'agricoltura sarda è oggi fissato al 19,32 per cento, in calo rispetto al 2006 quando era del 23,8. I dati forniti dal Coldiretti testimoniano la necessità di una politica di rilancio. Coldiretti Sardegna ha siglato con rappresentanti della grande distribuzione organizzata (Crai - Abbi group, Superemme, Nonna Isa, Conad Sardegna e il mercato agroalimentare della Sardegna) un documento programmatico che consegneranno nelle prossime ore al presidente della Giunta e del Consiglio regionale, agli assessori all'Agricoltura, Turismo, Programmazione e Trasporti e ai presidenti della III e della V Commissione dell'Assemblea sarda. (segue) (Rsc)