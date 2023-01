Sardegna: orticoltura in crisi, in 15 anni produzione calata del 35.8 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che il settore sia in crisi è testimoniato anche dai dati sulle importazioni che crescono del 63% mentre le esportazioni accusano un calo del 64 per cento. “E' fondamentale fare squadra e riunire la filiera e dalla politica occorre sostegno con interventi concreti”, ha spiegato il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu. Dal canto suo, Luca Saba, direttore di Coldiretti Sardegna, ricorda l'importanza dei progetti di filiera con la grande distribuzione per programmare nuove strategie. Il protocollo firmato con la grande distribuzione prevede il miglioramento e la modernizzazione delle attrezzature agricole (con riferimento ai fondi del Psr) attraverso l'investimento sull'agricoltura di precisione. (segue) (Rsc)