Lavoro: Cgil, su autonomia differenziata e presidenzialismo ci opporremo (2)

- Inoltre per la Cgil "è irricevibile ogni ipotesi di riforma costituzionale volta a superare la centralità del Parlamento e a ridurre gli spazi di rappresentanza democratica come avverrebbe con l'introduzione dell'elezione diretta del capo dell'esecutivo o del presidente della Repubblica". "La disaffezione dei cittadini verso le Istituzioni, l'astensionismo alle urne non si risolvono chiamandoli a scegliere ogni cinque anni un leader, ma facendoli partecipare quotidianamente alla vita politica del Paese, senza inseguire quei modelli presidenziali che - in Brasile, negli Usa, per altri versi anche in Francia - stanno dimostrando una grave fragilità democratica. Né va messo in discussione il ruolo della Presidenza della Repubblica che, grazie alla sua terzietà, è garanzia di equilibrio per tutti e per l'intero sistema". Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha poi concluso la discussione affermando: "La battaglia in difesa della Costituzione non è altra cosa rispetto alla battaglia sociale per tutelare i diritti del lavoro, il welfare universalistico, per cambiare il modello di sviluppo. Vanno tenute insieme, perché solo applicando fino in fondo la Carta costituzionale, solo rendendo protagonisti lavoratori e cittadini, attraverso partiti e forze sociali radicati e rappresentativi, possiamo costruire un modello produttivo ambientalmente e socialmente sostenibile". (Rin)