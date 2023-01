Giustizia: M5s, su riforma Cartabia governo recepisce ddl Scarpinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo mesi di ritardo e disinteresse, il governo ha dovuto recepire la nostra proposta, a prima firma di Roberto Scarpinato, per correggere la riforma Cartabia sui reati di grande allarme per i cittadini che sono diventati procedibili solo a seguito di una querela da parte della vittima, anche nel caso di aggravante mafiosa. Per mesi, già dalla fine della scorsa legislatura, solo il M5s si è battuto per apportare queste modifiche. Il testo del Movimento cinque stelle, che impone la procedibilità d'ufficio in caso di aggravante del metodo mafioso o della finalità terroristica, è depositato da diversi giorni a palazzo Madama e abbiamo già sollecitato un suo esame urgente e rapido affinché si ponga rimedio quanto prima a questa assurda stortura della legge Cartabia. Ci riserviamo di leggere e valutare il testo del governo per capire se accoglie pienamente la nostra proposta". Lo affermano in una nota i rappresentanti del Movimento cinque stelle nelle commissioni Giustizia di Camera e Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Valentina D'Orso, Federico Cafiero de Raho, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato. (Com)