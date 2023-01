Ucraina: Crosetto, probabile inasprimento conflitto, impegno comune per aiutare Kiev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bisogna passare dalle parole ai fatti nel più breve tempo possibile” ha affermato ancora Crosetto, spiegando che ogni nazione contribuirà fornendo materiale militare (batterie antimissili e mezzi terrestri) per aiutare la difesa ucraina a fronteggiare il peggioramento del conflitto che rischia di esserci nei prossimi mesi. Verrà inviato, inoltre, materiale civile, come gruppi elettrogeni, tende e vestiario. A Ramstein Crosetto ha anche ribadito che l’Italia continuerà a fare la sua parte e lo ha confermato anche durante i diversi incontri avuti a margine della riunione dell’Ukraine Defense Contact Group: con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, con l’omologo ucraino, Oleksii Reznikov, e con i rappresentanti di altri Paesi Alleati e partner. A seguire, Crosetto ha salutato il personale italiano in servizio presso il quartier generale della Nato Allied Air Command (Hq Aircom), al quale ha rivolto il suo apprezzamento. “Grazie perché anche attraverso il vostro prezioso lavoro l’Italia assume, ogni giorno di più, un ruolo di primo piano sullo scacchiere internazionale e in seno all’Alleanza Atlantica, pilastro fondamentale della nostra sicurezza” ha detto. Crosetto ha, inoltre, voluto ricordare le vittime dell’incidente aereo delle Frecce Tricolori avvenuto il 28 agosto 1988 a Ramstein. Quello odierno a Ramstein è un appuntamento ospitato dal segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd James Austin, presso la locale base aerea Usa. (Res)