Speciale energia: ministro Esteri romeno e rappresentanti Snc Lavalin a colloquio su centrale nucleare di Cernavoda

- Il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, ha discusso dello sviluppo della centrale nucleare di Cernavoda, nel sudest del Paese, con i rappresentanti di Snc Lavalin, società canadese che ha ricevuto il relativo contratto. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Agerpres". Aurescu ha avuto un incontro con il presidente e amministratore delegato della società, Ian Edwards, e con il presidente del Cda, William Young. La discussione si è concentrata sulla partecipazione della società canadese a progetti nucleari civili in Romania, in particolare la ristrutturazione dell'Unità 1 e la costruzione delle Unità 3 e 4 della centrale di Cernavoda. A livello tecnologico, l'azienda canadese possiede la tecnologia Candu utilizzata nelle unità attuali, ma anche nei nuovi progetti in corso. Snc Lavalin è inoltre impegnata nella formazione di specialisti del settore nucleare civile, attraverso la collaborazione con la società romena Nuclearelectrica. Aurescu ha avuto anche un incontro con Miguel Stilwell d'Andrade, amministratore delegato del gruppo Energias de Portugal e della divisione di energia rinnovabile Edp Renewables. (Rob)