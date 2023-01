Speciale energia: Simiani (Pd), gravi ritardi per risorse ai comuni geotermici, governo intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I ritardi del governo stanno penalizzando i comuni geotermici che aspettano da mesi il provvedimento attuativo per ricevere i finanziamenti previsti dal decreto Aiuti, pari a 0,05 centesimi di euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta". Lo sottolinea Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione Ambiente, in una interrogazione depositata a Montecitorio e che riguarda i territori delle province toscane di Pisa, Siena e Grosseto. "I comuni geotermici producono una fonte pulita e rinnovabile utilizzata anche da vasti bacini di utenza contigui e hanno quindi diritto a compensazioni adeguate: potranno utilizzare queste ulteriori risorse per realizzare opere, infrastrutture ed interventi per le comunità locali. Il decreto ministeriale che dovrebbe sbloccare i finanziamenti è però fermo da settimane. Chiediamo quindi al governo Meloni di accelerare l'adozione del provvedimento previsto", conclude Marco Simiani. (Rin)