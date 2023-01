Speciale energia: Spagna, accordo tra Capital Energy e Copsesa per promuovere progetti rinnovabili in Cantabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Capital Energy, società energetica spagnola e Copsesa, azienda operante nel settore delle costruzioni, hanno firmato un accordo di collaborazione strategica per promuovere la realizzazione di progetti di generazione di energia rinnovabile in Cantabria. Secondo quanto riferito in un comunicato, quest'intesa apre la porta alla partecipazione di Copsesa alla futura costruzione dei parchi eolici che Capital Energy sta promuovendo in questa comunità autonoma, senza escludere la possibilità di fare lo stesso con impianti di energia pulita che si stanno sviluppando in altre regioni. In questo senso, l'accordo di collaborazione, che nasce dalla crescente necessità di Capital Energy di rivolgersi a fornitori locali in seguito ai progressi nello sviluppo del suo portafoglio di progetti rinnovabili, mira a sfruttare le sinergie tra le due aziende e l'esperienza e il valore aggiunto forniti da Copsesa, uno dei cui punti di forza è la presenza di un proprio parco macchine e di un team di professionisti. Capital Energy ha 13 progetti eolici in Cantabria con una capacità installata complessiva di oltre 530 megawatt. (Spm)