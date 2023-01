Germania: ministro Difesa Pistorius ordina controllo scorte carri armati Leopard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha disposto il controllo delle scorte di carri armati Leopard disponibili in Germania in vista di una possibile fornitura di questi corazzati all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), parlando a margine della terza riunione del Gruppo di contatto per l'Ucraina, in corso presso la base Nato di Ramstein, ha aggiunto che le verifiche sui Leopard avranno luogo nei depositi sia della Forze armate (Bundeswehr) sia dell'industria della difesa tedesca. Lo scopo è conoscere numero, disponibilità e compatibilità dei carri armati. Sulla fornitura di questi corazzati all'ex repubblica sovietica, Pistorius ha osservato che “non vi è alcun pregiudizio”. Ora, si tratta “semplicemente” della preparazione per “un giorno che potrebbe venire”, con la consegna dei Leopard al Paese aggredito dalla Russia. “Allora saremmo in grado di agire immediatamente e potremmo fornire supporto in brevissimo tempo se questa decisione fosse presa”, ha sottolineato il ministro della Difesa tedesco. Per Pistorius, la delibera dovrà essere concordata tra Germania, Stati Uniti e gli altri Stati parte della Nato “nel loro insieme”. In merito ai tempi di tale decisione, l'esponente della SpD ha affermato di non poter rispondere. Pistorius ha poi evidenziato come la Germania non sia isolata sulla questione delle consegne dei Leopard all'Ucraina, a cui si è finora opposta, potendo contare sul sostegno di altri Stati parte dell'Alleanza atlantica. Secondo il ministro della Difesa tedesco, l'obiettivo deve essere il soddisfacimento delle “esigenze specifiche dell'Ucraina” e ora “la priorità è la difesa aerea”. (Geb)