Milano: Majorino, non sono un fan dell'aumento per Area C

- "Non sono un grande fan dell'aumento di area C, penso vada immaginato nell'ambito di una politica complessiva di interventi. So che ne stanno discutendo e mi fido anche molto della concretezza e della lungimiranza di Beppe Sala". Lo ha affermato il candidato alla presidenza di Regione Lombardia per il Pd e il M5s, Pierfrancesco Majorino, a margine del suo incontro in Confcommercio Milano. Per Majorino è certo che i Comuni vadano aiutati dalla Regione su tutte le politiche di sviluppo e di sostegno alla mobilità perché "da soli non riescono più a sostenere il trasporto pubblico locale, nonostante il grandissimo lavoro che fanno". "La Regione ha degli strumenti che sono inutilizzati, e se noi lavoriamo per potenziare radicalmente il trasporto pubblico locale, allora anche le politiche sulla mobilità e sul traffico diventano diverse" ha concluso il candidato di centrosinistra. (Rem)