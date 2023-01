Ucraina: intelligence tedesca, Kiev perde centinaia di militari a Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito ucraino sta attualmente perdendo centinaia di effettivi al giorno nelle battaglie contro i reparti russi presso Bakhmut. È quanto segnala il Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna della Germania, in un rapporto per il Bundestag. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, che ha visionato il documento, per il Bnd la cattura di Bakhmut da parte delle truppe russe avrebbe conseguenze significative. La presa della città potrebbe, infatti, consentire alle forze di Mosca di avanzare ulteriormente nell'entroterra. Il Bnd ha, infine, riferito che l'esercito russo sta agendo con “spietata severità” a Bakhmut, lanciando le truppe all'attacco come “carne da cannone” senza curarsi delle perdite elevate. (Geb)