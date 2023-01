© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di Cassazione francese ha annunciato l'annullamento dell'iscrizione nel registro degli indagati di Agnes Buzin, ex ministra della Salute, indagata nell'ambito della gestione della crisi del coronavirus. Buzin era finita sotto inchiesta nel settembre del 2021 per "messa in pericolo della vita altrui". L'ex ministra resta sotto lo statuto di testimone assistito. (Frp)