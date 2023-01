Riforme: Landini, non siamo d'accordo con presidenzialismo e autonomia differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non siamo d'accordo né con l'autonomia differenziata né con il presidenzialismo che viene proposto". Queste le parole del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel suo intervento conclusivo all'evento "Tra autonomia differenziata e presidenzialismo" organizzata dal sindacato. Landini ha poi detto di aver chiesto un confronto sull'autonomia differenziata al ministro degli Affari regionali, Roberto Calderoli, "ma non ci ha ancora risposto". "Questo Governo - ha aggiunto - non vuole riconoscere i sindacati come soggetti di rappresentanza" (Rin)