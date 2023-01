Croazia: Ispettorato statale, aumenti ingiustificati dei prezzi nel 25 per cento dei casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ispettorato statale del mercato e del turismo della Croazia (Dirh) ha pubblicato oggi i nuovi risultati sugli aumenti dei prezzi in Croazia dopo l'introduzione dell'euro. Lo riporta l'emittente "N1". Fino al 19 gennaio sono state effettuate complessivamente 1.145 ispezioni. Nel 25,2 per cento dei controlli effettuati, esclusi i controlli ancora in corso, sono stati riscontrati ingiustificati aumenti di prezzo successivi al nuovo anno. L'aumento medio ingiustificato dei prezzi dei servizi è del 20 per cento e in alcuni casi raggiunge il 126 per cento, come nei casi di servizi di acconciatura e parruccheria. Aumenti, fino al 17 per cento, riguardano anche carne di pollo, tacchino, acqua, succhi, uova, mentre nel commercio al dettaglio di prodotti da forno è stato registrato un aumento dei prezzi sia del pane che degli altri prodotti, fino al 15 per cento, ed eccezionalmente fino al 30 per cento. Durante le ispezioni sono state emesse finora 234 multe per un importo di circa 400 mila euro. L'Ispettorato statale ha sottolineato che in tutti i casi di aumenti di prezzo ingiustificati, gli ispettori adotteranno le misure amministrative prescritte in conformità con la legge sulla protezione dei consumatori e che continueranno ad effettuare controlli ispettivi coordinati e continui, ciascuno nella parte di propria competenza, il tutto con l'obiettivo di tutelare i consumatori. (Seb)