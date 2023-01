Speciale scuola: Milleproroghe, Marti (Lega), nostri emendamenti su scuola offrono risposte rapide a problemi chiave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfazione del presidente della commissione Cultura, Istruzione Pubblica, Sport al Senato Roberto Marti per il lavoro finora compiuto con gli emendamenti presentati per il Milleproroghe. "Sui nostri emendamenti sulla scuola – spiega Marti - c'è ampia condivisione della maggioranza, con cui lavoriamo incessantemente e a stretto contatto. Si tratta di temi chiave che rappresentano priorità da affrontare urgentemente e alle quali possiamo dare risposte celeri: superare le criticità sorte con il concorso per dirigenti indetto con Ddg n. 1259 del 23 novembre 2017; prorogare i termini per la mobilità straordinaria dei docenti supplenti in deroga agli attuali vincoli; integrare le graduatorie dell'ultimo concorso straordinario-bis". "Abbiamo a cuore le sorti della scuola – aggiunge il senatore – e crediamo profondamente in una politica che investe sugli insegnanti e sulla formazione dei ragazzi perché questo significa investire innanzitutto sul futuro del nostro Paese e gettare solide basi per le generazioni di domani". (Rin)