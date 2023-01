Speciale scuola: Lavoro, Unioncamere-Anpal, nel 2022 cresce la richiesta di laureati, quasi uno su due è introvabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo "zoccolo duro" dell'occupazione nel settore privato è rimasto comunque quello dei diplomati: 1,5 milioni quelli ricercati durante lo scorso anno, il 29,7 per cento, in calo di quasi 2 punti percentuali rispetto al 2021, quando la loro richiesta ha raggiunto il 32,5 per cento. In questo caso, la difficoltà di reperimento si attesta al 40 per cento. In leggera flessione la ricerca da parte delle imprese di diplomati Its, che nel 2022 ha sfiorato comunque le 52 mila unità (1 per cento), con una difficoltà di reperimento che supera la metà delle entrate: 56 per cento. Un ragionamento specifico riguarda la domanda di qualifiche professionali e di profili per i quali non è richiesto alcun titolo di studio. Sono infatti numerosi i casi in cui le imprese hanno dichiarato di ricercare profili che abbiano frequentato la sola scuola dell'obbligo, in quanto non riuscivano a trovare la qualifica professionale specifica e con un bagaglio di esperienze adeguato. Per questa ragione, Excelsior distingue la domanda "esplicita" di qualifiche professionali (nel 2022 pari a oltre 1 milione di ingressi, il 19,4 per cento del totale, con una difficoltà di reperimento pari al 48 per cento) dalla domanda potenziale. Quest'ultima sfiora il milione e 900 mila unità, arriva a rappresentare il 36 per cento delle entrate programmate e registra il 43 per cento di difficoltà di reperimento. Analogamente, è pari al 36 per cento la quota delle entrate esplicite programmate senza l'indicazione di un titolo di studio, ma scende al 19 per cento nel caso in cui si consideri la domanda "potenziale" relativa alle qualifiche professionali. Tra i titoli di studio i più difficili da reperire sono stati nel 2022 i laureati in indirizzo sanitario paramedico (con una difficoltà di reperimento del 65 per cento), i laureati in ingegneria elettronica e dell'informazione (61 per cento) e quelli in scienze matematiche, fisiche e informatiche (60 per cento), i diplomati in elettronica ed elettrotecnica (60 per cento) e quelli in meccanica, meccatronica ed energia (56 per cento), i qualificati con indirizzo elettrico (57 per cento). Nel 2022, l'indirizzo economico si attesta saldamente in cima alla classifica tra le lauree maggiormente ricercate dalle imprese: quasi 207 mila le entrate previste lo scorso anno. Al secondo posto l'indirizzo insegnamento e formazione con 116 mila ingressi previsti quindi l'indirizzo sanitario e paramedico (oltre 76 mila), l'indirizzo di ingegneria civile ed architettura (57 mila) e l'indirizzo di scienze matematiche, fisiche e informatiche (54 mila). Tra i diplomi, spicca quello con indirizzo amministrativo, finanza e marketing (quasi 440 mila), quello in turismo, enogastronomia e ospitalità (226 mila) e quello in meccanica, meccatronica, ed energia (153 mila). A seguire, l'indirizzo socio-sanitario (125 mila) e trasporti e logistica (108 mila). Tra le qualifiche professionali, infine, ai primi posti per numero di entrate programmate nel 2022 si attesta l'indirizzo ristorazione (256 mila), l'indirizzo meccanico (164 mila), quello edile (77 mila), quello in trasformazione agroalimentare (70 mila) e quello relativo ai servizi di vendita (58 mila). (Com)