Speciale scuola: M5s lancia iniziativa "Facciamo scuola digitale"

- Il Movimento 5 stelle intende destinare un milione di euro delle somme provenienti dalla rinuncia di parte delle indennità e rimborsi previsti per tutti i parlamentari a istituti scolastici pubblici, per l’acquisto di personal computer portatili da destinare a specifici progetti (quali ad esempio: allestimento aula informatica, aggiornamento pc esistenti, messa a disposizione degli studenti meno abbienti, progetti e attività extra scolastica). All’iniziativa “Facciamo scuola digitale”, rende noto il Movimento 5 stelle, possono partecipare le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado situate in tutte le Regioni italiane, nei limiti delle risorse messe a disposizione. Il Movimento 5 Stelle intende chiarire che, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, nessuna scuola sarà chiamata a partecipare attivamente ad eventi di natura politica, né saranno richieste forme di pubblicizzazione dell’iniziativa da parte delle stesse. Ogni istituto, pertanto, nel rispetto della propria autonomia, potrà presentare la richiesta che sarà valutata ed eventualmente finanziata dal Movimento 5 stelle. Le attrezzature donate dovranno intendersi esclusivamente quali donazioni volontarie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi proposti dagli stessi istituti. Ogni istituto potrà presentare un solo progetto che dovrà anche indicare finalità e obiettivi. I progetti da finanziare saranno scelti, a proprio insindacabile giudizio, da parte di una apposita Commissione composta dal presidente del Movimento 5 stelle, o da un suo delegato, e dai presidenti dei gruppi parlamentari, o da persona da essi delegate. Si ricorda che le somme disponibili, risultando nella totale disponibilità dei parlamentari, in quanto provenienti da parte delle retribuzioni e dalle indennità loro spettanti, non saranno sottratte ad alcuna finalità pubblica. (Rin)