Speciale scuola: Torino, sgominata la rete di No Vax che imbrattava scuole e ospedali

- Imbrattavano scuole, ospedali e sedi di quotidiani e sindacati con scritte offensive, minacce e proteste legate al movimento No Vax. Persone che ora hanno un nome e un volto dopo le denunce partire dalla Questura di Torino. Si tratta di sei individui incensurati (tra cui infermieri e insegnanti sospesi e disoccupati) che sono accusati di oltre venti azioni. Il gruppo utilizzava delle tute e delle parrucche per non essere riconosciuto dalle telecamere di videosorveglianza e delle ricetrasmittenti per non farsi intercettare. Ma la Digos, dopo un anno di pedinamenti, li ha colti in flagranza di reato mentre stavano svolgendo un'azione di gruppo ai danni della scuola media Alberti. (Rpi)