Speciale scuola: Abruzzo, Prisco, scuola nazionale Vigili del fuoco a L’Aquila priorità ministero Interno

- La scuola nazionale dei Vigili del fuoco a L'Aquila “è una delle priorità del ministero dell'Interno". Lo ha affermato il sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco, a margine del tavolo di lavoro che si è tenuto nel capoluogo abruzzese, promosso dal sindaco di L'Aquila Pierluigi Biondi, a cui hanno partecipato anche il prefetto Cinzia Torraco, l'ingegner Giovanni Nanni, direttore centrale per le Risorse logistiche e strumentali dei Vigili del fuoco, i rappresentanti del Provveditorato alle opere pubbliche, dell'Agenzia del demanio e alcuni assessori e tecnici del Comune. L'incontro era finalizzato a superare alcuni ostacoli procedimentali che, oltre alla Scuola, riguardano la nuova sede del Comando provinciale e il distaccamento dei Vigili del fuoco presso l'Aeroporto dei Parchi "Giuliana Tamburro". "Sono molto soddisfatto dell'incontro perché abbiamo riunito attorno a un tavolo tutti gli Enti che a vario titolo sono interessati a queste progettualità che riteniamo strategiche per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e per la città di L'Aquila, la cui Amministrazione si è già dimostrata all'altezza della sfida rispondendo puntualmente a tutte le richieste pervenute dalle diverse diramazioni dello Stato”, ha ribadito Prisco, che ha concluso: “L'istituzione in questa città di un centro di formazione professionale che consentirà di implementare ed efficientare il Corpo nazionale è l'ulteriore dimostrazione del legame speciale che si è instaurato in questi anni tra i Vigili del fuoco e gli aquilani". (Rin)