Speciale scuola: Veneto, assessore Lavoro, grazie a Pnrr apprendistato duale esteso a 832 corsi e 16.300 allievi

- Nel 2021 e 2022 "in Veneto sono stati realizzati nelle scuole della formazione professionale 157 corsi in modalità duale con 2.995 allievi, di cui 696 sono stati coinvolti in un percorso di apprendistato. A partire anno formativo corrente, la modalità duale, sfruttando le opportunità del citato Pnrr, è stata estesa a 832 corsi di istruzione e formazione professionale (di cui 740 per la qualifica e 92 per il diploma), per un totale di circa 16.300 allievi (14.440 per la qualifica e 1.860 per il diploma), con una stima di quasi i 900 apprendisti". Lo ha comunicato Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro intervenendo a Vittorio Veneto al convegno 'Apprendistato duale: percorso educativo per il conseguimento del diploma di stato'. "La Regione del Veneto ha aderito in maniera convinta ed importante alle possibilità introdotte dal sistema duale fin dalla sua introduzione a partire dal 2016-2017. Il sistema duale consente – ha spiegato l'assessore veneto - un maggiore e migliore apprendimento on the job, una migliore interazione scuola – azienda e la possibilità di acquisire una qualifica o un diploma professionale o un diploma di istruzione secondaria superiore anche in apprendistato (apprendistato di primo livello)". Esiti positivi sono giunti soprattutto dagli istituiti tecnici e professionali e nelle scuole di formazione professionale. Tramite il comunicato, viene reso noto che "l'ipotesi che si sta verificando con questa sperimentazione è quella di estendere all'intera offerta formativa di istruzione e formazione professionale la possibilità di applicare la modalità duale, nonché di stimolare il sistema dell'istruzione ad una maggior ricorso a tale strumento per la formazione in azienda". (Rev)