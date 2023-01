Speciale scuola: Polizia, workshop su organizzazione forze nazionali per delegazione alti funzionari pakistani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel solco della sempre maggiore cooperazione di polizia con i Paesi asiatici, il Dipartimento della Pubblica sicurezza ha organizzato un workshop di studio e approfondimento sull'organizzazione delle forze di Polizia nazionali a favore di una delegazione di alti funzionari pakistani della National School of Public Policy. L'esercizio – riferisce una nota – svoltosi presso il Servizio relazioni internazionali dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di Polizia, a cui hanno partecipato rappresentanti della direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, del Comando generale della Guardia di finanza, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e della Scuola di perfezionamento per le forze di Polizia, ha costituito interessante e proficua occasione d'incontro e di scambio di rispettive conoscenze e competenze. Le tematiche proposte hanno riscosso il plauso della delegazione pakistana, che ha partecipato fattivamente all'evento formulando diverse domande con particolare riguardo al coordinamento tra le forze di polizia e alla ripartizione delle rispettive competenze, e che ha rinnovato l'auspicio per una prosecuzione di questi momenti formativi, da programmare sulla base di comuni esigenze e individuazione di settori prioritari condivisi. (Com)