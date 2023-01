Speciale scuola: Libano, Unicef invita governo a dare priorità al settore dell’istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unicef esorta il governo libanese a dare la priorità a soluzioni a lungo termine nel quadro del bilancio nazionale 2023 adottando misure per sostenere gli insegnanti affinché i bambini possano accedere a un un’educazione inclusiva di qualità e sicura. Lo ha affermato Edouard Beigbeder, rappresentante di Unicef in Libano in un comunicato stampa. “L’Unicef e la comunità internazionale continuano a fornire risorse significative per garantire che tutti i bambini che vivono in Libano abbiano accesso all'istruzione. Siamo incoraggiati dai progressi compiuti dal ministero dell'Istruzione e dell'Istruzione superiore libanese sulle riforme volte a migliorare la trasparenza e garantire un uso efficace ed efficiente dei fondi che consentono alle scuole di funzionare e fornire un ambiente inclusivo e sicuro per i bambini”, ha proseguito Beigbeder, esprimendo la volontà di proseguire la collaborazione con il dicastero e il governo del Libano “per garantire il rientro a scuola di tutti i bambini”. “I bambini siriani che vivono in Libano avranno delle ripercussioni per la chiusura delle scuole all’inizio del mese. È necessario riaprire subito le scuole per evitare impatti immediati e a lungo termine sull’apprendimento e il futuro dei bambini”, ha concluso. Il 12 gennaio, il ministero dell'Istruzione libanese ha deciso di interrompere l'istruzione dei giovani rifugiati siriani fino a quando la crisi del settore non sarà risolta alla luce dello sciopero generale degli insegnanti che chiedono un aumento del loro stipendio. (Lib)