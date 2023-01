Lazio: Astorre (Pd), con D'Amato possiamo vincere, in 10 anni cambiato volto regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Alessio D'Amato "possiamo vincere il Lazio per la terza volta. La bravura e la competenza che ha dimostrato sulle vaccinazioni e nella lotta al covid siamo certi che sarà preziosa su tanti altri temi. In questa campagna elettorale stiamo portando i risultati di questi 10 anni con cui abbiamo cambiato il volto del Lazio". Lo ha detto Bruno Astorre, Senatore e segretario Pd Lazio, durante la presentazione della lista del Partito democratico, a sostegno del candidato alla presidenza, Alessio D'Amato. "I risultati sono lì, innegabili. Risultati raggiunti grazie al lavoro del Presidente Zingaretti e di tutta la sua squadra - ha aggiunto Astorre -. Oggi rinnoviamo la promessa fatta 10 anni fa e che ha portato la nostra Regione a guardare al futuro con fiducia e con la possibilità di investire, mentre nel 2013 il futuro per questa Regione non c'era, faceva paura", ha concluso. (Rer)