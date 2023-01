Bankitalia: attività economica si è indebolita nel quarto trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- In Italia "l’attività si è indebolita nell’ultimo trimestre dello scorso anno. Vi avrebbero contribuito sia l’attenuazione del recupero del valore aggiunto dei servizi, ritornato sui valori pre-pandemici già nei mesi estivi, sia la flessione della produzione industriale". È quanto si legge nel Bollettino economico della Banca d'Italia. "La spesa delle famiglie avrebbe rallentato, nonostante i provvedimenti di sostegno al reddito disponibile in un contesto di elevata inflazione. Le imprese intervistate nell’ambito delle indagini della Banca d’Italia considerano le condizioni per investire ancora sfavorevoli", aggiunge la Banca d'Italia.(Rin)