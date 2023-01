Bankitalia: in scenario base Pil rallenta nel triennio 2023-2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le proiezioni per l’economia italiana, "nello scenario di base si ipotizza che le tensioni associate alla guerra si mantengano ancora elevate nei primi mesi del 2023 e si riducano gradualmente lungo l’orizzonte previsivo". È quanto si legge nel Bollettino economico della Banca d'Italia. "Dopo un aumento di quasi il 4 per cento nel 2022, il Pil rallenterebbe quest’anno allo 0,6 per cento. La crescita tornerebbe a rafforzarsi nel biennio successivo, grazie all’accelerazione sia delle esportazioni sia della domanda interna. L’inflazione, salita quasi al 9 per cento nello scorso anno, scenderebbe al 6,5 nel 2023 e in modo più marcato in seguito, portandosi al 2,0 per cento nel 2025", osserva la Banca d'Italia.(Rin)