Bankitalia: con stop permanente a forniture da Russia Pil in contrazione nel 2023 e nel 2024

- In uno scenario in cui si ipotizza la sospensione permanente delle forniture di materie prime energetiche dalla Russia all’Europa, "il prodotto si contrarrebbe nel 2023 e nel 2024 e crescerebbe moderatamente nell’anno successivo. L’inflazione salirebbe ulteriormente quest’anno, per poi scendere decisamente nel prossimo biennio". È quanto si legge nel Bollettino economico della Banca d'Italia. "Lo scenario non tiene conto di nuove misure introdotte per mitigare gli effetti di questi eventuali sviluppi più sfavorevoli; non considera inoltre la possibilità che il forte indebolimento dell’attività economica si rifletta, più di quanto suggerito dalle regolarità storiche, sull’inflazione, determinandone un più basso valore alla fine dell’orizzonte previsivo", precisa la Banca d'Italia.(Rin)