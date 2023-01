Bankitalia: quadro economico globale peggiora nel quarto trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quadro ciclico globale "è tornato a peggiorare nel quarto trimestre. Secondo gli indicatori disponibili, l’attività nei paesi avanzati – ancora condizionata dalle ripercussioni della guerra in Ucraina e dall’elevata inflazione – ha rallentato. Si è indebolita anche quella in Cina a causa delle misure imposte in ottobre e in novembre per contenere la pandemia di Covid-19". È quanto si legge nel Bollettino economico della Banca d'Italia. "Il commercio internazionale avrebbe frenato in misura marcata. Il rallentamento della domanda mondiale ha contribuito a moderare il prezzo del petrolio; in Europa le quotazioni del gas naturale sono diminuite nettamente, pur restando su valori storicamente alti. Le istituzioni internazionali prefigurano un affievolimento della crescita mondiale per l’anno in corso per effetto soprattutto dei prezzi energetici ancora elevati, della debolezza del reddito disponibile delle famiglie e di condizioni finanziarie meno favorevoli", spiega la Banca d'Italia.(Rin)