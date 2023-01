Serbia: ministro Esteri, crescono rapporti con Usa ma non cambieremo posizione su Kosovo e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra Serbia e Stati Uniti sono in crescita, ma Belgrado non cambierà posizione sul Kosovo e sulle sanzioni alla Russia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ripreso dall'emittente radiotelevisiva "Rts". Dacic ha precisato che le relazioni con gli Usa crescono soprattutto per quanto riguarda "economia, cultura, cooperazione scientifica ed energia". Il ministro serbo ha quindi affermato che Belgrado non cambierà posizione sul Kosovo, ribadendo però la prontezza "a compromessi e piani" sulla questione. Per quanto riguarda l'imposizione di sanzioni alla Russia, Dacic ha affermato che la Serbia "considera sbagliata la violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina", ma che la questione dell'imposizione di sanzioni "è nell'interesse nazionale del Paese" e che il governo di Belgrado "non cambierà la posizione presa". (Seb)