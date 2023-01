Serbia-Togo: ministro esteri Dussey, ritiro riconoscimento Kosovo è definitivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritiro del riconoscimento del Kosovo da parte del Togo è definitivo. Lo ha detto il ministro degli Esteri togolese, Robert Dussey, in visita a Belgrado, dove ha incontrato l'omologo serbo, Ivica Dacic. "Noi in Togo riconosciamo una sola e unica Serbia. Mi fa piacere che lei abbia accennato al ritiro del riconoscimento del Kosovo, quel ritiro è definitivo", ha detto Dussey, ripreso dalla stampa di Belgrado. Dussey ha anche affermato che "54 Paesi africani costituiscono un terzo delle Nazioni Unite" e ha osservato che la diplomazia serba è tornata a contare in Africa dopo anni di assenza, grazie al nuovo ministro Dacic. I due hanno quindi firmato un accordo sull'abolizione dei visti per i titolari di passaporto diplomatico. "Vogliamo una cooperazione più forte in diversi settori, dall'istruzione all'economia, per avere maggiori scambi commerciali. Vorremmo anche rafforzare la cooperazione nei settori del turismo e dell'agricoltura", ha affermato Dussey. Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha affermato di "apprezzare molto il sostegno di questo importante Paese africano per preservare la sovranità e l'integrità territoriale della Serbia in conformità con le norme del diritto internazionale". (Seb)