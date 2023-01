Albania: esportazioni aumentate del 32 per cento nel 2022, Italia secondo mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni dell’Albania sono aumentate del 32 per cento anno su anno nel 2022, periodo in cui hanno registrato un valore di 8 miliardi di euro. Lo indicano i dati pubblicati dall’Istituto di statistica (Instat), che attesta alle importazioni un aumento del 18,7 per cento annuo. Il Paese ha chiuso il 2022 con un deficit commerciale di quasi 4 miliardi di euro, in aumento del 7,3 per cento rispetto al 2021. La crescita delle esportazioni è stata trainata soprattutto dal comparto dei minerali, dei combustibili e dell’elettricità (+ 10,3 per cento), seguita dai materiali da costruzione e dai metalli (+3,2 per cento), nonché dal settore degli alimenti, delle bevande e del tabacco (+2,4 per cento). La Germania è emersa quale principale mercato di sbocco dell’Albania nel periodo, con un aumento annuo delle esportazioni del 58,6 per cento. Seguono Italia e Kosovo con rispettivi incrementi del 35,1 e dello 0,2 per cento.(Alt)