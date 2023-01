Kosovo-Finlandia: incontro tra premier Kurti e Marin a Davos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha incontrato l'omologa della Finlandia, Sanna Marin, a margine del Forum economico globale in corso a Davos, in Svizzera. Kurti ha ringraziato Marin per il contributo della Finlandia all'indipendenza del Kosovo e sottolineato le buone relazioni tra i due Paesi. La premier finlandese ha a sua volta espresso sostegno all'adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa e all'Unione europea. Si è parlato anche di aumentare a 70 il numero dei soldati finlandesi nelle forze di mantenimento della pace della Nato in Kosovo. (Alt)