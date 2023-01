Ucraina: presidente serbo Vucic, per noi Donbass e Crimea sono territori di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia "è grata" alla Russia per il suo sostegno sul Kosovo, ma "per noi il Donbass e la Crimea sono territori dell'Ucraina". Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, secondo cui Belgrado, pur grata a Mosca per il suo sostegno riguardo al Kosovo, "non sostiene l'invasione russa dell'Ucraina". "Abbiamo detto all'inizio che non siamo in grado e che non possiamo sostenere l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Per noi la Crimea è Ucraina e il Donbass è Ucraina, e così rimarrà", ha detto Vucic, il quale però ha ribadito che la Serbia "non può sostenere sanzioni economiche contro Mosca". "Siamo stati sotto sanzioni per quasi dieci anni e non crediamo che questa sia la soluzione", ha detto Vucic. Per quanto riguarda la risoluzione della questione del Kosovo, il capo dello Stato serbo ha affermato che "è molto più realistico andare avanti a piccoli passi, piuttosto che aspettarsi un accordo grande e rapido che includa il riconoscimento del Kosovo da parte della Serbia". Sull'ingresso della Serbia nell'Unione europea, Vucic ha espresso la convinzione che i cittadini del Paese balcanico, qualora fossero chiamati a una scelta in un referendum, voterebbero per l'adesione. "So che l'Ue è la nostra strada. Non ce ne sono altre", ha detto il presidente della Serbia. (Seb)