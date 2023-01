Kosovo: presidente Osmani, sostegno del Parlamento Ue “è fondamentale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La presidente kosovara, Vjosa Osmani, ha accolto con favore la risoluzione approvata ieri dal Parlamento europeo che prevede, in un suo emendamento, il sostegno ad un “reciproco riconoscimento” fra Serbia e Kosovo. “Il riconoscimento e il sostegno al percorso del Kosovo verso l'Ue sono fondamentali. Soprattutto, (i deputati europei) hanno anche riconosciuto i crescenti pericoli dell'aggressione serba e degli sforzi destabilizzanti (di Belgrado)”, ha scritto Osmani su Twitter. Nella giornata di ieri è stato approvato a Strasburgo l'emendamento che accoglie la domanda di adesione del Kosovo all'Ue, così come quello che invita i 5 Stati membri che non riconoscono l'indipendenza del Kosovo a farlo e che sottolinea “l'urgente necessità di intensificare il processo di dialogo Pristina-Belgrado guidato dall'Ue con l'obiettivo di normalizzare le relazioni bilaterali sulla base del reciproco riconoscimento”.(Alt)