Kosovo-Serbia: Kurti e Vucic a colloquio con inviati speciali per dialogo Belgrado-Pristina

- Il primo ministro del Kosovo Albin kurti e il presidente della Serbia Aleksandar Vucic avranno oggi dei colloqui separati con gli inviati speciali per il dialogo tra Belgrado e Pristina di Francia, Germania, Italia, Unione Europea e Stati Uniti d'America. L'inviato speciale dell'Ue, Miroslav Lajcak, arriva a Pristina e Belgrado, dopo aver avuto incontri separati con Kurti e Vucic a Davos, a margine del Forum economico mondiale. Sarà accompagnato dai consiglieri per la politica estera e la sicurezza del cancelliere tedesco Olaf Scholz e del presidente francese Emmanuel Macron, Jens Ploetner ed Emmanuel Bonne. La delegazione comprenderà il consigliere diplomatico del presidente del Consiglio dei ministri Francesco Maria Talò e l'inviato speciale degli Stati Uniti d'America per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar. (Seb)